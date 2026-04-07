イトーヨーカ堂は、市場が拡大傾向にある冷凍食品の販売をさらに伸ばす。2026年度は既存店ベースで約1割増を計画。軽食カテゴリーに自社のフードコートブランド「ポッポ」を冠したフライドポテト、今川焼、たこ焼など11品を投入するほか、時短・簡便ニーズに応える「EASE UP（イーズアップ）」シリーズの拡販も目指す。■「冷食は日常使いが浸透」小笠原氏4月6日に記者発表会を開催。冷凍食品の需要はコロナ禍における新規ユー