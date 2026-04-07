文目さん家の下宿人この記事の画像を見る『金色のコルダ』（白泉社）などで知られる漫画家の呉由姫さんが描く新連載『文目さん家の下宿人』（同）の第1巻が発売された。物語の主人公は、女子高生の文目恵（あやめ・めぐみ）。彼女は高齢の曽祖母に代わって下宿の管理人を務めることになる。下宿による固定収入と「年上のお姉様方との潤いある生活」を求めていた恵は女性限定で下宿人を募集するつもりだったが、手違いによって男