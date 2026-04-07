練習を公開した陸上女子の久保凜＝東京都内陸上女子800メートルの日本記録を持つ久保凜が7日、東京都内で練習を公開した。東大阪大敬愛高を卒業して積水化学に入社、新天地の生活が始まり「個人になっても、甘えてしまわないようにしたい。高校の時よりも責任感を持ってやりたい」と表情を引き締めた。この日は300メートル走や1600メートル走などを高い強度でこなした。昨年12月の全国高校駅伝後に痛めた右すねについては「全