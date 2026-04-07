【ヒューストン＝中根圭一】約半世紀ぶりに月の裏側を飛行することに成功し、地球からの距離４０万６７７１キロ・メートルという人類最遠記録を達成した米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の宇宙船「オリオン」。内部の居住空間はわずか９・３立方メートルしかないが、宇宙飛行士４人が１０日間の旅を過ごせるように必要不可欠な機能を搭載し、月の周辺の厳しい環境下を耐え抜いている。「快適で居心地がいい」身長１８０センチを超え