とちぎテレビ ３人制バスケットボール「３×３」の世界ツアーが４月２４日に宇都宮市で開幕するのを前に、６日、東京都内で開催の記者会見が行われました。 東京駅にほど近いイベントスペースに設置された「３×３」のコート。 今年も宇都宮市でワールドツアーの開幕戦が開催されることが決まり、大会をＰＲしようと体験イベントが開かれました。 ワールドツアーは３×