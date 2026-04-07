火事があった店舗兼住宅坂出市本町 7日未明、香川県坂出市の店舗兼住宅で火事があり、女性1人が死亡、男性がけがをしました。 警察によりますと、7日午前4時50分ごろ、坂出市本町の角谷陶器店の2階から煙が出ていると近所の人から119番通報がありました。 この火事で鉄筋3階建ての店舗兼住宅が焼け、この家に住む高齢の男女2人が病院に救急搬送されましたが、71歳の女性が死亡しました。男性は搬送時には意識があり、