どんな職場にも、メンバーを消耗させる“大小の問題”が存在しているものです。その問題に対して対症療法的に対応することに終始するリーダーと、問題を根本的に解決に導くリーダーで、チームのパワーには大きな差が生まれます。では、「根本解決」できるリーダーは、何を考え、どのように問題にアプローチしているのでしょうか？ この記事では、新刊『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』（櫻本真理・著）から抜粋しながら