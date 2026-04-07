お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしとティモンディの高岸宏行が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（8日スタート、毎週水曜後10：00）の第2話にゲスト出演することが発表された。富澤は主人公・ルナと涼子が元カレ探しで訪れる骨董品店の店主、そして高岸は行きつけのうどん屋の大将を演じる。【写真】険しい顔つき…エネルギッシュな人情派大将を演じる