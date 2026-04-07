３日、上海市浦東新区の温浴施設でクレーンゲームを楽しむ外国人客。（上海＝新華社記者／黄安蒞）【新華社上海4月6日】中国ではビザ免除措置で入国する外国人旅行者が増え、温浴施設が新たな人気スポットになっている。上海市浦東新区の施設では入浴とマッサージだけでなく、ゲームセンターやバー、映画館なども併設されており、平日の夕方に多くの人がくつろいでいる。外国人らはこのような施設を利用するのは初めてだと