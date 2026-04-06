日本のイヤホンメーカー、finalが作り上げたのは、バランス良く遮音する耳栓。しかも極小サイズだから、横寝になっても気にならない。でも、耳栓ってとにかく音を遮ってくれればいいんだから、遮音性の高さが重要じゃないのって思うじゃないですか。そこにイヤホン開発で培った技術が活きている、というわけです。現在、GREEN FUNDINGで先行販売中の「YOKONE〜横寝〜」（4374円〜 4月5日現在）は、その名の通り、横向きに寝ていて