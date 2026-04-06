春は、紫外線や花粉、乾燥など外的刺激が増える季節。気づかないうちに肌に負担がかかり、シワやくすみといった老け見えの原因になることも。今回、奇跡のアラ還として注目を集める美容家・小林ひろ美さんに、春に取り入れたいスキンケアのコツを教えてもらいました。春は「老け肌」を加速させる要素がいっぱい寒暖差が激しい春は、ただでさえ乾燥しやすい大人の肌のコンディションを乱し、うるおいを抱え込みにくい状態に。【写真