3日の夜、東京・渋谷のスクランブル交差点のど真ん中で液体をまき、火を付けた疑いで逮捕された男。知人への取材で浮かび上がったのは、事件の背景と男の人柄です。逮捕された男の知人：仕事とかは真面目なのですけど、嫌なことがあると悪いことに走るところがある。事件が起きたのは人通りがまだ多い、夜の9時ごろ。男は人々が行き交う中、交差点の真ん中へ。信号が変わったことを気にするそぶりもなく液体をまくと、次の瞬間炎が