世界を目指す女子野球選手 女子野球の寺本悠里選手が、日本代表を目指し、将来は熊本に女子野球チームを作るという夢を叶えるため、4月5日、親元を離れ大きな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】女子野球の新星 寺本悠里さんが花巻東へ「将来は故郷 熊本に自分のチームを」177cmの逸材が抱く壮大な夢と覚悟 寺本悠里選手（15）「まずは高校日本代表に選ばれること。女子野球といえば寺本だと思ってもらえるよう