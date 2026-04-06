アシアナ航空は、大阪/関西〜ソウル/仁川線の深夜便を対象とした特別運賃を、4月6日から13日まで販売する。片道最低運賃は10,300円、往復最低運賃は20,600円。燃油サーチャージ込、諸税別。片道はOZ117便、往復はOZ117/OZ118便のいずれかを含む呂愛知が対象となる。深夜便は、4月10日から6月30日（大阪/関西発翌日）まで、1日1往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。アシアナ航空の大阪とソウルを結ぶ路線は、大阪/関