７日の中日戦で１軍デビューが予定される横浜ＤｅＮＡ・深沢（資料写真）５年目の深沢が７日の中日戦にプロ初先発し、１軍デビューする。当初はデュプランティエが中６日で登板予定だったが、何らかの理由で緊急回避したとみられる。代役を任された深沢は、３月１５日のソフトバンクとのオープン戦に先発し、３回１安打無失点とアピール。その後はファーム戦２試合に先発し、計８イニングを２失点に抑えた。２０２４年３月に