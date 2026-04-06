マツダは6日、日本から中東向けに輸出する車両の生産を5月まで停止すると明らかにした。工場での生産は輸出先を欧米向けに振り替えて続けるため、生産台数に影響はないという。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化し、輸出が滞っていることを踏まえた。SUBARU（スバル）は6日までに中東向けの輸出を止めた。マツダは中東向けに主力の多目的スポーツ車（SUV）などを生産する。輸出は3月に停止した。6月以降は「状況を見ながら柔