国民民主党は2026年4月5日に都内で開いた定期党大会で、27年春の統一地方選で地方議員を倍増させることを「必達目標」とする26年度の活動方針を決定した。地方議員の数を増やすことで、28年夏の参院選の勝利にもつなげたい考えだ。ただ、2月の衆院選では、51議席獲得を目標に104人を擁立したが、自民党の圧勝を背景に、実際に当選したのは公示前から1増の28人。党勢拡大は足踏み状態が続く。玉木雄一郎代表は、あいさつの中で「年