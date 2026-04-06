かつて阪神ファンにとって“屈辱の数字”だった「334」。ところが今では、それをあえてネタにして笑い合う文化が根づいています。なぜ人は、傷ついた記憶を冗談に変えようとするのか。その背景には、ストレスを和らげ、前向きさを取り戻す「ユーモアコーピング」という心理効果がありました。 【画像】2026シーズンの阪神ナインの顔“8人衆” 『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう