Amazonの「新生活セール Final」が本日(4月6日)最終日。Elgatoのコントローラー「Stream Deck」シリーズ10～11％ OFF、動画編集やイラスト制作に使える左手デバイス「TourBox」が20～25％ OFFで販売されている。 Elgato Stream Deck +29,380円 (11% OFF) Elgato Stream Deck MK.220,680円 (10% OFF) Elgato 4K X32,253円 (15% OFF) TourBox NEO19,984円 (20%