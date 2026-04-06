©ABCテレビ 博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。４月12日（日）は、博多大吉が人生で唯一ファンレターを出したお相手、榊原郁恵（※「さかき」の表記は木へんに神）をゲストに迎え、沼津港からお届けする。そんなゲストを前に、華大の２人はいつになく「お供させていただきます！」と低姿勢だが、丼麺選びとなると話は