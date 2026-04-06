かわいいだけじゃない！いざというときのお守りに「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」あらかわいい。こちらは、防災グッズブランドSONAENOの商品「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」。まっしろでもふもふしたからだに、きゅるんとした丸いおめめが人気の野鳥「シマエナガ」をモチーフにしたデザインで、普段はかわいいキーホルダーとして、非常時にはふけば100dBの大音量が出るホイッスルとして使える心強いアイテムです。災害