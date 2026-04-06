かわいいふりして頼りになる！「シマエナガホイッスル」が子どもの防犯アイテムに◎

かわいいだけじゃない！

いざというときのお守りに「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」

あらかわいい。

こちらは、防災グッズブランドSONAENOの商品「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」。



まっしろでもふもふしたからだに、きゅるんとした丸いおめめが人気の野鳥「シマエナガ」をモチーフにしたデザインで、普段はかわいいキーホルダーとして、非常時にはふけば100dBの大音量が出るホイッスルとして使える心強いアイテムです。



災害時やこどもの防犯アイテムにぴったり

地震や大雨、洪水など、自然災害が多発している昨今、「声が出せないときの備え」は重要な対策のひとつ。

がれきの下に閉じ込められたり、怪我で大声が出せないような状況下で、体力を消耗することなく大きな音が出せるホイッスルは、頼れる味方になってくれます。

また、力を入れなくても音が出るところも大きなポイント。

子どもでも音が出せるので、日常的な防災グッズとして、ランドセルや通学バックにお守りがわりにつけておくのもおすすめですよ。



かわいいふりして頼りになる！「SONAENO シマエナガホイッスル」、ぜひチェックしてみて。

DATA

「SONAENO 防災シマエナガホイッスル」

価格：1650円（税込み）

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