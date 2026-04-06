ファミリーレストランのジョイフルは、TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーンを、2026年4月14日15時より開始する。本キャンペーンでは、TVアニメ『呪術廻戦 第3期「死滅回游編」』に登場する10キャラクターをイメージしたコラボメニューを、第1弾、第2弾の期間に分けて販売。また。コラボメニューを注文した方へのオリジナルデザインのクリアファイルのプレゼント(先着順、ランダム配布)や、ジョイフル公式アプリ＆Xから参加