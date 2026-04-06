Source : Synthax Japan 2025年4月29日の記事を編集して再掲載しています。夜がふけるにつれて、音はその輪郭をゆっくりと露わにする。気がつけば部屋の空気はすっかりひんやりとしていて、入れたばかりのはずのコーヒーもいつの間にか冷めきっている。デスクの上ではRME Babyface Pro FSが、青と銀のアルミ筐体を静かな光で満たしている。その姿はどこかクールで、孤独の気配すら漂わせてい