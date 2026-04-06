TD404DD PDNは、トーレンスのダイレクト・ドライブモーターを採用しつつ、フラッグシップ機「TD124DD」の要素技術を取り込んだハイエンド・マニュアル・レコードプレーヤー「TD404DD」を4月20日に発売する。カラーはウォルナット・ハイグロスで、価格は1,320,000円。 トーレンスと言えばベルトドライブ・プレーヤーが有名だが、1929年にはダイレクトドライブ