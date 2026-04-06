トイレに関するルール4選 1.きれいであること 猫は、とても綺麗好きな動物です。排泄後に猫砂をかいて排泄物を埋めるのも、ニオイを残さないためと考えられています。これは、外敵に居場所を知られないためにも非常に重要なことです。 トイレが汚れていると、排泄を渋る猫もいます。猫にとって、「いつも清潔であること」は大切な決まり事といっていいでしょう。 2.静かであること 排泄中は、無防備な状態になり