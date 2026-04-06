女優の吉田羊が6日、都内で行われた「エスビー食品株式会社ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」に出席した。2011年から同商品のCMに出演する吉田。同商品が今年60周年の節目を迎えたことを受け、「人間に例えると還暦の年なので歴史が長い。その中の10年以上をともにできていると考えると光栄です」と笑顔を見せた。イベントでは、自身のカレー作りのこだわりについても話した。カレーを作ろうと思うタイミングは「冷