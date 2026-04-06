オクラホマシティ・サンダー vs ユタ・ジャズ日付：2026年4月6日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 146 - 111 ユタ・ジャズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ユタ・ジャズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし40-25で終了する。第2