【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴が、Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」の10周年を記念するイベントのひとつとして開催された『PMGA SUMMIT about PHASE-3』に登壇。異例とも言える、2029年までのライブイベント等の構想を突如発表した。 ■3年も先に至るライブイベント・プランをあらかじめ発表することは、異例中の異例 4月5日に、都内某所で開催された『PMGA SUMMIT about PHASE-3』