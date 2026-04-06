足裏を洗う時にかがむのがしんどい、そんなお風呂タイムの密かな悩みをセリアが110円で解決！敷くだけでリラックスタイムに変わる「足裏ブラシマット」の実力をレポートします。指の間など細かい部分は手洗いが確実ですが、足裏全体を刺激しながら磨き上げる解放感は、一度味わったらやみつきになる心地よさです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：足裏ブラシマット価格：￥110（税込）サイズ（約）：27×20×1.5cm販売シ