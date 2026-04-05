アイドルグループ・STU48が5日、広島県・上野学園ホールで『STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW〜Path〜』と『STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW 〜Horizon〜』の2公演を開催した。このコンサートでは、KLP48から復帰した甲斐心愛が復帰後初のステージに立ち、さらに自身の2nd写真集発売を発表ログインして続きを読むThe post STU48 9周年コンサート開催、甲斐心愛が復帰後初ステージ6月から全国ツアー開催も