「TEAM26デー」として開催された5日のロッテ−ソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、球団OBの竹原直隆氏、成瀬善久氏（投手：成瀬氏、打者：竹原氏）が始球式を行った。▼ 竹原直隆氏コメント「本当にこのマリンのバッターボックスって、自分にとっていろんな想いがある場所で、いいことも悪いことも含めてたくさん経験させてもらった、すごく神聖な場所なんですよね。そこにまた立たせてもらえたことに、本当に感謝