入学などで環境が変わると、自己紹介をする機会も多くなります。しかし、出会いに興奮して前のめりになりすぎると、女子に警戒されるおそれがあるので、内容は吟味したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「がっつきすぎ！入学直後の自己紹介で女子に警戒される一言」をご紹介します。【１】「夜のタフさには自信があります」など、下ネタを全開にする「ドヤ顔で言うので、