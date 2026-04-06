【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム1−2マインツ（日本時間4月4日／プレゼロ・アレーナ）【映像】佐野海舟、爆速プレス→チェコ代表を7秒間“完封”マインツの佐野海舟が、チェコ代表選手を封じ込める“完璧な7秒間”の守備を披露した。日本時間4月4日、ブンデスリーガ第28節が行われ10位のマインツはアウェイで5位のホッフェンハイムと対戦。順位を争うライバルを相手に、主導権をにぎる戦いの中で、日本代表MFが圧巻のパフォー