お笑いタレント・有吉弘行（51）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、歩道を走る自転車にイラついたエピソードを語る場面があった。俳優・大和田伸也が過去に“おやじ狩り”に遭った件の話題になると、有吉は「俺も気を付けないとな」とあるエピソードを語り始める。「歩道でベビーカーを押してたら、自転車が来て、お互いに動かなかったことが最近あったよ。俺も一切譲る気がな