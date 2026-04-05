明治安田Ｊ１百年構想リーグ第９節（５日）、浦和は川崎戦（Ｕ等々力）に２―３で敗れ、４連敗（ＰＫ戦負け含む）となった。前半３分にＤＦ根本健太が先制するも、同９分にＤＦダニーロボザのオウンゴールで追いつかれてしまう。１―１のまま後半に入ると、同１１分にＭＦ金子拓郎の勝ち越し弾が生まれたが、後半３３分に同点に追いつかれ、後半アディショナルタイムに逆転を許してしまった。この結果に敵地のスタンドに陣取っ