FC東京は5日、ホーム味スタで町田と対戦し、PK戦で競り負けた。東京が1人目のDFショルツと3人目のMF高が失敗したのに対し、町田は4人全員が成功した。町田のACLE準々決勝進出で、第11節が1日に前倒しで開催され、東京が3―0で快勝を収めていた。中3日で迎えた連戦は、町田に軍配が上がった。試合後、佐藤恵允は「前回と比べて前進できなかったし、中も堅かった。思うようにできなかったことが、きょうの敗因」と唇をかんだ。