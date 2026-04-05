FC東京は5日、ホーム味スタで町田と対戦し、PK戦で競り負けた。東京が1人目のDFショルツと3人目のMF高が失敗したのに対し、町田は4人全員が成功した。町田のACLE準々決勝進出で、第11節が1日に前倒しで開催され、東京が3―0で快勝を収めていた。中3日で迎えた連戦は、町田に軍配が上がった。

試合後、佐藤恵允は「前回と比べて前進できなかったし、中も堅かった。思うようにできなかったことが、きょうの敗因」と唇をかんだ。

大勝した前回対戦から町田が守備を修正。この日は町田の両ウイングバックが縦と横のスライドで長い距離を走り、東京のサイドバックまでプレッシャーをかけてきた。その結果、ボールをうまく持ち運べず、試合が停滞してしまった。

決定機は決して多くはなかったが、チャンスはあった。佐藤恵自身も後半16分、バングーナガンデが左サイドから上げたクロスを頭で合わせたが、これは惜しくもバーをたたいた。

「難しい体勢だったけど、決められないわけじゃないので悔しい」

前日に首位の鹿島がPK戦で水戸に敗れて勝ち点差を縮める絶好機だったが、付き合うカタチで勝ち点1しか奪えず。佐藤恵は「すごいチャンスだと、みんなが分かっていた。ここで勝ちきれないことが自分たちの弱さであり、甘さでもある。まだ優勝の可能性がなくなったわけではないので、このまま切り替えてやりたい。ただ、こういうチャンスをつかまないと優勝はできない。そこは本当に悔しい」と、奥歯をかんだ。

この敗戦を教訓に次節の横浜M戦へと気持ちを切り替え、「下を向いていてもしかたがない。ここから全勝するつもりで、やらないとダメだと思う。別に悪い試合をしたわけでも、失点もしていない。0で抑えているので、下を向かずに切り替えていくことが一番だと思う」と、顔を上げた。