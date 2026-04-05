５日の広島市内は晴天に恵まれ、多く人が青空の下で花見を楽しんでいました。 和田萌花記者「きれいなサクラの木の下で多くの人が花見を楽しんでいます」 「カンパーイ」 ４日の雨から一転、５日は晴天に恵まれ中区の平和公園では花見を楽しむ多くの人でにぎわっていました。 「きょう９時から（花見）しています。１０杯くらい飲んでいます。最高ですね」 「楽しいです」 中区の最高気温は２２．１℃で４月下旬並みの