【モデルプレス＝2026/04/05】クリエイターのしなこ、5人組グループ・リアルピースが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】人気クリエイター「弟みたいな関係性」5人組グルとコラボ◆しなこ＆リアルピース、火花散るド派手ステージしなことリアルピースがプロデュースしたステージを展開。しなこの「しなこワールド」で幕を開け、リア