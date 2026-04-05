◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第14節神戸40―19BR東京（2026年4月5日東京・秩父宮ラグビー場）神戸は東京SGに40―19で勝ち、2敗を守って2位に浮上した。前半序盤にナンバー8のソロモネ・フナキ（23）の連続トライでリード。終了間際にはSOブリン・ガットランド（30）のキックパスを右隅でキャッチしたFB上ノ坊駿介（22）のトライで差を広げ、35―19で折り返した。後半は攻め込まれたが、ナンバー8アーディー・サベア