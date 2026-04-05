【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節】(ヤマハ)磐田 1-0(前半1-0)甲府<得点者>[磐]マテウス・ペイショット(18分)<警告>[磐]マテウス・ペイショット(32分)[甲]井上樹(20分)観衆:6,390人主審:清水勇人