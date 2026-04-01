お笑いコンビ「パンクブーブー」の黒瀬純（50）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、著名人による「福岡県人会」が行われたことを明かし、集合ショットを披露した。「昨夜は渋谷の博多華味鳥さんで7年ぶりの福岡県人会！」と書き出し、集合ショットをアップ。集合ショットには歌手の小柳ルミ子、俳優の陣内孝則、女優の吉田羊、お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸、「バイきんぐ」の小峠英二、ものまねタレント