DJI Avata 360 全景撮影に特化したドローン DJIはドローン業界において、業務用とホビー用の両方をカバーする。昨今ホビー用は手のひらサイズの小型機に注力しており、「DJI Neo」シリーズはコントローラなしでハンドジェスチャーにより効果的な自撮りを実現するという方向に進化した。 また小型モデルでは昨年1月にDJI初の折り畳みモデル「DJI Flip」を発売しており、