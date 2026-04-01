Googleは3月31日（米国時間）、Googleアカウントのユーザーネームを変更する機能の提供を、米国の全てのユーザーに拡大した。ユーザーネームの変更は多くのユーザーから求められていた機能で、昨年末に一部地域で導入が開始され、本格提供開始への期待が高まっていた。Googleアカウントのユーザーネームは、メインのGmailアドレスの「@gmail.com」より前の部分を指す。これまで、Gmailアドレスは一度作成すると変更できず、別のユ