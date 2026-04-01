神戸市民だけではなく、多くの人に愛され、勇気と希望を与え続けたジャイアントパンダに感謝の気持ちを示そうと、神戸市立王子動物園（神戸市灘区）に、31日石碑が設置され、除幕式が行われた。同園に石碑が設置されるのは2009年3月の「ゾウの諏訪子」以来で、「ゾウの諏訪子」と「王子動物園のジャイアントパンダ」は、ともに神戸市灘区の魅力遺産「灘百選」に選ばれている。灘百選「王子動物園のジャイアントパンダ」石碑王