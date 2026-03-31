北京市中心部にあるファーウェイの店舗に掲げられたロゴ＝31日（共同）【上海共同】中国IT大手の華為技術（ファーウェイ）は31日、2025年12月期の売上高が前期比2％増の8809億元（約20兆円）だったと発表した。米制裁で業績が落ち込む前のピークには届かなかったが、半導体やインターネットを活用した「スマート自動車」の事業の自主開発を進め、近年は回復傾向が続いている。純利益は9％増の680億元。研究開発費は1923億元と