3月31日（火）に放送した「ありえへん∞世界 衝撃映像＆大人が答えられないと恥ずかしい新常識3時間半SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】今にも出そうな、くしゃみを止める！？㊙裏ワザ＆靴下のタグ…ハサミ不要！一瞬で外せる㊙裏ワザ【世界のありえへん衝撃映像大連発！】【大の大人が答えられないと恥ずかしい新常識】・今にも出そうな、くしゃみを止める！？㊙裏ワザ・アサ