カキのおいしさを競いあうイベントでグランプリを獲得した周防大島町のカキ養殖会社が村岡知事を表敬訪問しました。「全国牡蠣-1グランプリ」加工の部の生食用冷凍殻付き＆むき身部門でグランプリを獲得したのは周防大島でカキを養殖している大島オイスターです。大島オイスターではバスケットでカキを養殖し、そのバスケットを定期的に海中から出し殻についた付着物を天日にあて死滅する方法を採用しています。海中か