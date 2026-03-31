3月31日、大田区総合体育館で「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS presented by SoftBank」の男子決勝が行われ、鳥取城北高校（鳥取県）と東山高校（京都府）が対戦した。 勝者が6月にシンガポールで開催される「NBA Rising Stars Invitational」への出場権を獲得する大一番。試合は第1クォーター、鳥取城北はインサイドを軸にオフェンスを組み立てるなか、フィリモン ホムタワ タルモンの